УФАС признало рекламу «Фитнес Парк» незаконной

В управление обратился гражданин, который сообщил о получении на телефон рекламного СМС с предложением услуг фитнес-клуба. В обращении указывалось на признаки нарушения закона о рекламе.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении ООО «Фитнес Парк» по части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении организации к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.