Пользователи Instagram* случайно публикуют «запрещенку» из-за нового обновления

Пользователи Instagram* не разобрались с новым обновлением и теперь случайно публикуют фотографии из туалета или «обнаженку», сообщает Baza .

Соцсеть запускает формат Instants — это мгновенные фотографии, которые можно посмотреть только один раз и нельзя отредактировать. Функцией можно воспользоваться через виджет в директе.

Перед съемкой в формате Instants пользователю нужно выбрать получателя: подписчиков или «близких друзей». Фото после съемки сразу отправляется выбранной аудитории, при этом на экране подтверждения не всплывает.

Часть пользователей стала промахиваться и публиковать странные или даже эротические фотографии на всю свою аудиторию. Подписчики получают снимки, как человек сидит на унитазе, позирует полностью голым и так далее.

Чтобы избежать таких казусов, функцию можно отключить в настройках.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.