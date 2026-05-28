Синоптик: тепло вернется в Москву с приходом календарного лета

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что тепло вернется в Москву с приходом календарного лета, сообщает РИА Новости .

«Будем ожидать просто теплую погоду», — обещал он.

В первой пятидневке июня температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла.

По словам синоптика, жарой назвать такую погоду сложно — это, скорее, более комфортная температура.

Май 2026 года запомнится жителям столичного региона аномальной жарой: 20 мая второй день подряд был побит температурный рекорд — термометры на метеостанции на ВДНХ показали 30 градусов выше нуля, побив показатель 1897 года (29,7 градуса). Между тем уже через неделю в свои права вступит июнь — первый месяц долгожданного лета.