В Китае в результате ДТП с микроавтобусом погибли 13 человек

В провинции Хэнань в Китае произошло ДТП с участием микроавтобуса. В результате аварии погибли 13 человек, еще 3 получили травмы, пишет ТАСС .

Авария произошла в четверг в 02:40 по пекинскому времени (21:40 мск среды) в районе города Наньян.

По предварительной информации, микроавтобус, разрешенная вместимость которого составляет девять человек, врезался в полуприцеп.

По факту ДТП проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

