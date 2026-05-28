Образ брюнетки в массовом восприятии часто ассоциируется с силой, напористостью и сексуальностью, тогда как блондинкам приписывают мягкость и хрупкость, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Почему брюнетки воспринимаются как более опасные и сексуализированные, чем блондинки? Прежде всего, здесь работает стереотип полярности: белое — черное, темное — светлое, добро — зло. И все, что связано с темным, с черным, подсознательно считается более сильным, агрессивным, напористым», — сказала Гладких.

По ее словам, поэтому блондинки в этой системе координат воспринимаются как более светлый образ: мягкий, покладистый, хрупкий и нежный.

«А в самом слове „секс“ есть агрессия. Агрессия — то есть движение к чему-то, кому-то. Любое движение связано с силой: я иду для того, чтобы установить контакт — сексуальный или близкий. Там всегда присутствует агрессия. И, соответственно, темная сторона, брюнетка, считается более напористой, более сильной, более сексуализированной именно потому, что она наделена силой, мощью и способностью достигать того, что ей хочется, устанавливать контакт с тем, кто нравится», — пояснила психолог.

31 мая отмечается День блондинок. Инициаторами этого праздника стали блондинки-адвокаты в Америке, которых мужчины не воспринимали как равных. По другой версии дату стали отмечать после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.