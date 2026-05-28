сегодня в 06:25

Жертвами атак ВСУ на территории ДНР с 2014 года стали 253 ребенка

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года стали 253 ребенка, сообщает РИА Новости.

«С 2014 года по сегодняшний день в результате атак ВСУ погибло 253 ребенка», — отметила она.

Кроме того, 1059 получили ранения разной степени тяжести.

После начала спецоперации от атак ВСУ погибло 162 ребенка, 606 детей получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки пострадали два человека, в том числе ребенок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.