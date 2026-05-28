Жертвами атак ВСУ на территории ДНР с 2014 года стали 253 ребенка
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года стали 253 ребенка, сообщает РИА Новости.
Кроме того, 1059 получили ранения разной степени тяжести.
После начала спецоперации от атак ВСУ погибло 162 ребенка, 606 детей получили ранения разной степени тяжести.
Ранее в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки пострадали два человека, в том числе ребенок.
