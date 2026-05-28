Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 29 мая будет плюс 10 — плюс 12. Пройдет небольшой дождь.
