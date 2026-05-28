Экономист Балынин: дополнительные выплаты предусмотрены в РФ за долгий брак

В некоторых регионах РФ можно получить дополнительные выплаты парам, находящимся в браке много лет, сообщил доцент Финансового университета при правительстве страны Игорь Балынин.

Он уточнил, что в столице размер выплаты зависит от длительности брака.

«Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем — 29 651 рубль, 55-летним юбилеем — 37 062 рубля, 60-летним юбилеем — 37 062 рубля, 65-летним юбилеем — 44 473 рубля, 70-летним юбилеем — 44 473 рубля», — сказал Балынин в беседе с RT.

Как добавил эксперт, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сумма увеличивается также аналогично длительности брака. Но размер выплаты в этих субъектах выше: 50 лет — 50 тыс. рублей, 55 лет — 55 тыс. рублей, 60 лет — 60 тыс. рублей, 65 лет — 65 тыс. рублей, 70 лет — 70 тыс. рублей.

По его словам, в Санкт-Петербурге эта выплата зависит от лет юбилея брака и места проживания. Парам, если оба супруга живут в Северной столице, положена следующая единовременная выплата: 50-лет брака — 50 тыс. рублей на семью; 60 лет — 60 тыс. рублей; 70 лет — 70 тыс. рублей; 75 лет — 75 тыс. рублей. Если один из супругов зарегистрирован в Ленинградской области, то сумма выплаты становится в два раза меньше.

Он отметил, что в Хабаровском крае с 2021 года единовременные выплаты за юбилеи установлены в размере 25 тыс. рублей «За супружеское долголетие». Их выдают семейным парам, которые прожили в браке 50 лет и более.

