Психолог объяснила, почему виртуальная любовь кажется глубже настоящей

Виртуальные романы часто кажутся россиянам безопаснее и глубже, чем отношения в реальной жизни. Психолог, телесно-ориентированный терапевт и основатель проекта reANIМАция Александра Грин в разговоре с РИАМО разобрала феномен цифровой близости и объяснила, почему люди приходят к такому выводу.

Многие думают, что эра цифровой близости началась с пандемии и локдаунов. Но, по словам Грин, на самом деле корни этого явления уходят глубже — во времена первых мессенджеров и «Живого Журнала». Тогда интернет дал возможность общаться с людьми из других стран, что было особенно ценно, когда путешествия оставались дорогими и редкими. Однако у этого есть и обратная сторона: сегодня цифровая среда для многих стала способом убежать от реальности. Приложения для знакомств создают иллюзию бесконечного выбора — кажется, что стоит свайпнуть вправо, и появится кто-то лучше. Но в итоге чувство одиночества только растет, а лица начинают повторяться.

Почему реальность проигрывает виртуальности

Главная причина, по которой люди выбирают виртуальную близость, — страх реального присутствия другого человека. В настоящих отношениях партнер может болеть, быть не в духе или выглядеть неидеально. В реальности многие боятся, что их не примут уставшими, не накрашенными или не в ресурсе. Интернет же позволяет создать идеальный образ. Экран становится фильтром: можно сидеть дома в растянутой пижаме с заплаканными глазами, но в мессенджере быть совершенно другим человеком. Контакт происходит на уровне воображения и фантазии, через маску желаемого образа. Такая близость кажется глубокой именно потому, что в ней нет бытового шума.

Виртуальные отношения часто разбиваются при реальной встрече. Людям приходится сталкиваться с партнером как с живым человеком — со всеми привычками, физиологией и слабостями. За желанием безопасно дозировать близость стоит страх: «Если меня увидят растерянным или разбитым, меня не полюбят». Реальная близость подменяется интеллектуальной игрой, когда люди показывают только одну свою грань. Но там, где нет принятия своего несовершенства, нет и подлинной любви, подчеркивает психолог.

Иллюзия простоты

Еще одно важное отличие цифровой близости — наличие аварийного выхода. Как только становится скучно или неудобно, собеседника можно просто заблокировать, удалить из друзей или внести в черный список. В реальной жизни уход из отношений требует слов и столкновения с чужими эмоциями. Онлайн-коммуникация безопасна, но именно поэтому она часто лишена настоящей значимости. Конечно, у интернета есть огромный плюс — возможность стирать границы стран и расстояний. Но проблема возникает тогда, когда цифровая среда становится тотальным побегом от встречи с реальным собой.

Люди могут месяцами переписываться и искренне верить, что состоят в полноценных отношениях. Виртуальное пространство позволяет прожить жизнь, которую не дают обстоятельства или внутренние запреты. Это похоже на бегство в игру, где роль персонажа придумывается на ходу. То же самое касается и сексуальной сферы: перенос интимности в интернет — тоже попытка избежать встречи со своим реальным телом и желаниями. С одной стороны, это позволяет проявить те стороны, на которые не хватает смелости в жизни. С другой — ведет к подмене настоящей близости ее иллюзией.

О реальных отношениях

Настоящие отношения проверяются в повседневной жизни: когда люди просыпаются в одной кровати, вместе сталкиваются с трудностями и радостями. Именно в этом, по мнению Грин, и заключается суть близости.

Интернет-коммуникация может стать важным первым шагом для тех, кто живет в изоляции или сталкивается с травлей. Но для жителей больших городов ситуация доходит до парадокса: люди сидят рядом, но прячут взгляд в телефонах, считая, что там происходит нечто более важное.

