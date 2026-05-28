Названы ошибки россиян в Китае, из-за которых к ним относятся холодно

В Китае россияне часто портят впечатление о себе не из-за злого умысла, а из-за привычки говорить громко, спорить публично и решать вопросы давлением, сообщила РИАМО китаист, психофизиолог, психолог Ксения Разова.

По словам Разовой, россияне в Китае обычно заметны, так как многое говорят прямо, эмоционально реагируют и могут не понимать, что для местной культуры публичный конфликт выглядит не как защита своих прав, а как нарушение гармонии.

Проблема связана с китайским понятием «мяньцзы» — сохранением лица, то есть репутации, достоинства и социального положения в глазах других людей. Этот принцип — один из важных механизмов общения и деловых отношений в Китае.

Что не нравится китайцам

Россияне также выдают себя громким голосом: самая частая ошибка туристов — слишком громкие разговоры в метро, ресторане, музее или на улице. Разова отметила, что китайцы тоже могут говорить громко, но русская интонация звучит для них слишком резко и жестко.

«Наш звонкий русский голос в общественном месте может восприниматься как агрессия и неуважение к окружающим. Человек при этом может просто обсуждать бытовые вещи и даже не понимать, почему на него смотрят с осуждением», — пояснила эксперт.

По ее словам, особенно ужасны для местных громкие оценки страны, сервиса, еды или чистоты. Даже если человек говорит по-русски, его эмоции и интонация обычно понятны без перевода.

О претензиях

Другая ошибка россиян — высказать свои претензии сразу, громко и при всех. В России такой способ иногда воспринимается как решительность, но в Китае он может привести к обратному результату.

«Даже если официант ошибся, лучше говорить тихо, спокойно, с улыбкой и через переводчик. Громкий скандал в ресторане или отеле — это не только потеря уважения к вам, но и удар по репутации всей вашей компании», — сказала Разова.

Эксперт добавила, что для китайской культуры спокойствие группы часто важнее мгновенного восстановления справедливости. Поэтому крик редко помогает быстрее решить вопрос.

Также ни к чему хорошему не приводит и попытка решить проблему по привычному для части россиян сценарию: надавить голосом, потребовать позвать главного или предложить решить вопрос неформально.

В Китае такие действия могут выглядеть особенно неуместно. Статья 389 Уголовного закона КНР относит передачу денег или имущества должностному лицу ради неправомерной выгоды к даче взятки. А после поправок 2023 года ответственность для дающих взятки была дополнительно усилена.

«Попытка ускорить очередь криком или деньгами — прямой путь к долгому ожиданию и потере лица. В лучшем случае человека начнут игнорировать», — подчеркнула Разова.

Неуместные российские привычки в Китае

Чаевые в Китае тоже могут поставить россиянина в неловкое положение: они не являются обязательной нормой, хотя в крупных городах и дорогих отелях отношение к ним постепенно меняется из-за международного туризма.

По словам Разовой, не стоит переносить привычки из других стран. Лучше сначала посмотреть, как ведут себя местные, или уточнить у администратора, уместны ли чаевые в конкретном заведении.

Чрезмерное употребление алкоголя в публичных местах эксперт назвала одной из самых заметных и частых ошибок. Пьяный турист, который громко поет, спорит или мешает другим, не выглядит веселым гостем.

«Это стереотип, который, к сожалению, иногда подтверждается. Он вызывает не восхищение, а жалость и желание держаться подальше», — отметила Разова.

Как все-таки вести себя в Китае

Китаист подготовила основные правила, которые помогут россиянам не ударить в грязь лицом:

Говорить тише, чем привыкли. В транспорте, музеях, ресторанах и отелях лучше заранее снижать голос и следить не только за словами, но и за интонацией.

Решать конфликты без зрителей. Если произошла ошибка, стоит обратиться к сотруднику спокойно, показать бронь, чек или переписку и воспользоваться переводчиком.

Не торговаться там, где есть очередь, инструкция или регламент. В Китае уважение к порядку очень важно и эмоциональный напор совсем ни к чему.

А вот чего точно не стоит делать, так это критиковать страну, повышать голос и предлагать деньги.

«Китайцы видят в россиянах странных, но интересных людей. Они ценят силу характера и открытость, но могут пугаться прямоты. Если быть наблюдательнее, говорить спокойнее и уважать местную гармонию, Китай отвечает настоящей теплотой», — заключила Разова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.