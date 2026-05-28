«Часики-то тикают»: как лучше заморозить яйцеклетки и не пугать женщину

Женская фертильность действительно снижается с возрастом и лучшее время для заморозки яйцеклетки — с 22 до 35 лет, сообщила РИАМО гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

«Фраза про „тикающие часики“ звучит неприятно, так как часто ее используют грубо и неуместно. Но женская фертильность действительно связана с возрастом. Яйцеклетки это наш золотой запас. Он не появляется заново каждый месяц и не пополняется, как баланс на карте после зарплаты. Основной запас закладывается еще внутриутробно, а максимальное количество яйцеклеток у плода женского пола отмечается примерно к 20 неделе внутриутробного развития. Дальше начинается только расход и естественная потеря части фолликулов», — сказала Гвоздикова.

Она добавила, что этом смысле организм, рожденный тратить, копить не может, но это не повод пугать женщину. Это повод дать ей нормальную информацию.

«С возрастом снижается овариальный резерв, то есть запас яйцеклеток. Кроме количества меняется и качество: повышается вероятность хромосомных нарушений при делении яйцеклетки. Это не значит, что после определенного возраста все невозможно. Но это значит, что репродуктивные шансы постепенно меняются. Сам процесс старения яйцеклеток остановить нельзя. Но можно заранее обсудить с репродуктологом вариант сохранения фертильности», — отметила врач.

Гвоздикова пояснила, что один из таких вариантов это витрификация, то есть заморозка яйцеклеток. Это не волшебная гарантия ребенка и не кнопка остановить время, а возможность повысить свои шансы и оставить себе больше вариантов.

«Оптимальным возрастом для криоконсервации ооцитов обычно считают период примерно с 22 до 35 лет. В это время запас яйцеклеток еще лучше, а уровень хромосомных аномалий ниже, чем в более старшем возрасте. Поэтому разговор про „тикающие часики“ не должен звучать как упрек. Женщине не нужно стыдиться того, что она не хочет рожать прямо сейчас», — подчеркнула специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.