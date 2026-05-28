Просто хочется умереть: как поездка на работу бьет по кошельку и мотивации

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели исследование и выяснили, как дорога до работы влияет на бюджет, самочувствие и желание трудиться у россиян. Оказалось, что каждый второй сотрудник добирается до офиса уже уставшим из-за дороги. Соответствующее исследование есть в распоряжении РИАМО.

Каждый пятый опрошенный (22 процента) тратит на поездку до офиса и обратно не больше 200 рублей в день. 50 процентов респондентов закладывают на дорогу от 200 до 600 рублей. И только четверть участников исследования расходуют более 600 рублей ежедневно.

У абсолютного большинства опрошенных дорога до работы укладывается в один час. Конкретные цифры: 26 процентов россиян добираются за 30–45 минут, 22 процента — за 45–60 минут, 20 процентов — за 15–30 минут, а 10 процентов тратят на путь 15 минут или еще меньше. Каждый восьмой респондент проводит в дороге от одного часа до полутора часов. И лишь 6 процентов опрошенных едут дольше полутора часов.

При этом офис остается важным объектом для сотрудников. Более трети опрошенных (36 процентов) считают, что расположение рабочего места в городе имеет большое значение. 21 процент офисных работников отдадут предпочтение тому работодателю, чей офис находится в центре. А ехать в область согласны только 7 процентов респондентов.

На чем ездят

Самый популярный способ добраться до работы — общественный транспорт. Его выбрали 41 процент опрошенных. Каждый пятый (22 процента) предпочитает личный автомобиль. Еще 15 процентов используют комбинацию из нескольких видов транспорта. Интересно, что исключительно пешком ходят на работу только 7 процентов респондентов.

Маршрут до работы заметно сказывается на настроении и продуктивности. Каждый второй (52 процента) признался, что чувствует себя уставшим после дороги. 24 процента испытывают раздражение. И столько же респондентов (24 процента), наоборот, приезжают полными энергии.

Как дорога влияет на мотивацию

Две трети опрошенных считают, что дорога до офиса сказывается на их продуктивности. Каждый четвертый уверен: долгая и изматывающая поездка с утра сильно снижает настрой и желание работать. Только 10 процентам респондентов всегда удается сразу настроиться на рабочий лад. А 45 процентов отмечают, что все зависит от того, как именно они доберутся до работы.

Положительно на желание поехать на работу влияют несколько факторов. Встречи и совместная работа в команде мотивируют 41 процент опрошенных. Общение с коллегами вдохновляет 36 процентов. Дополнительная концентрация и продуктивность благодаря рабочей атмосфере важны для 31 процента россиян. А желание просто сменить обстановку назвали 26 процентов респондентов.

Почти половина опрошенных россиян (48 процентов) хотели бы иметь возможность пользоваться офисом в других городах. Из них 50 процентов — во время командировок, 32 процента — для смены обстановки, а 29 процентов — в поездках к друзьям и родственникам.

