От перевозбуждения до скрытой боли: почему может дрожать собака

Дрожь у собаки не всегда связана с холодом. Она может появляться от безобидного перевозбуждения до скрытой боли или нарушений в работе внутренних органов, об этом в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, питомец может дрожать от страха — например, в ветеринарной клинике или при первом знакомстве с машиной. Но также собака способна дрожать от радостного перевозбуждения, когда ждет лакомство или долгожданную встречу, а также от фрустрации.

«Владельцы часто ошибочно полагают, что раз в доме тепло, то дрожь — это „нервы“ или „особенность породы“. Однако спектр причин гораздо шире: от безобидного перевозбуждения до скрытой боли или эндокринных нарушений. Задача ответственного хозяина — вовремя заметить разницу», — сказал кинолог.

Такое поведение можно мягко исправлять: поощрять спокойствие, заранее и постепенно знакомить собаку с новым, давать ей достаточно физической и умственной нагрузки. В редких случаях ветеринар может посоветовать легкие успокоительные, но обычно проблему можно решить самостоятельно. Если дрожь случается нечасто и только в определенных понятных ситуациях — это вариант нормы.

Особенности породы

Маленькие собаки действительно дрожат чаще, и это не миф, а породная особенность. У таких животных ускоренный обмен веществ и повышенный мышечный тонус даже в состоянии покоя. Поэтому легкая дрожь у них может быть нормой, особенно при возбуждении. При этом важно помнить: маленькие собаки также могут реально мерзнуть при температуре уже плюс 10 градусов и ниже, даже если человеку кажется, что погода теплая.

Проблемы со здоровьем

Дрожь может быть одним из признаков боли — как при проблемах с желудочно-кишечным трактом, так и при травмах. У пожилых собак дрожь иногда связана с артритом и ослаблением мышц. Кроме того, дрожь возникает при низком уровне сахара в крови (гипогликемии), вирусных и бактериальных инфекциях, отравлениях, эндокринных и неврологических нарушениях. В таких случаях нужно обязательно обратиться к ветеринару.

Как оценить состояние собаки

Если дрожь появилась внезапно, а погодных или эмоциональных причин для нее нет — отнеситесь к этому следует серьезно. Голубев рекомендовал понаблюдать за другими симптомами. Список возможных заболеваний большой, поэтому лучше довериться врачу. Особенно срочно нужно ехать в клинику, если дрожь сопровождается рвотой, шаткой походкой или отказом от еды.

Если собака дрожит от переполняющих эмоций — это нормальная реакция, она бывает даже у людей не только от страха, но и от радости. Однако важно следить, чтобы это оставалось естественным состоянием. Если питомец дрожит от малейшего волнения, не реагирует на команды и боится буквально всего — нужно разбираться с причинами: плохой социализацией, тревогой при разлуке, частой фрустрацией или нехваткой физической активности. В такой ситуации оценить норму и предложить решение поможет кинолог.

