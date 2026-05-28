Женщина погибла в Удмуртии, пытаясь спрятаться в теплице от урагана

В Удмуртии прошел мощный ураган. Одна из жительниц пыталась спрятаться от непогоды в теплице и погибла, сообщает «Царьград» .

В республике были шквалистый ветер, ливень и крупный град. Основной удар пришелся на Балезинский район.

Председатель правительства региона Роман Ефимов рассказал, что одна из местных жительниц попыталась спрятаться от разбушевавшейся стихии на приусадебном участке в теплице. Ненадежная конструкция рухнула на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Предварительно, в Удмуртии шквалистый ветер повредил крыши 80 частных домов, 40 многоэтажек, двух магазинов, пищеблока больницы. Также он выбил стекла и повредил крыши в трех школах и двух детских садах. На дороги региона упало свыше 60 деревьев, опоры линий электропередачи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.