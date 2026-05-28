Майонез не считается полностью запрещенным продуктом для детей, однако вводить его в рацион слишком рано не рекомендуется и возрастной порог здесь — 3 года, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Официальных ограничений по возрасту, с которого можно есть майонез, нет. Однако не стоит вводить его в рацион ребенка рано: пищеварительная система может быть не готова к такой тяжелой пище. В популярном соусе содержится до 55% жиров, а калорийность доходит до 700 ккал на 100 г — это очень много для растущего организма. Кроме того, в составе покупных вариантов, как правило, много соли и сахара», — сказала Кашух.

Она добавила, что при этом не стоит объявлять соус абсолютным злом. Майонез — крайне калорийный и жирный продукт, однако в умеренном количестве не способен навредить здоровому человеку.

«Если ребенку уже исполнилось три года, иногда в его блюда можно добавить буквально каплю майонеза для вкуса или предложить салат, слегка заправленный этим соусом. Порция должна быть чисто символической. Эта же рекомендация касается не только покупного, но и домашнего майонеза, который сделан из свежих яиц и масла, но по жирности он не уступает магазинному», — рассказала врач.

28 мая отмечается День майонеза. Праздник связан с историей происхождения популярного соуса. Его создали 28 мая 1756 года на испанском острове Менорка во время войны. Повару приказали сделать блюдо из имеющихся продуктов — растительного масла, яиц и лимонов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.