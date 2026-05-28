Новую котельную построят в поселке Туголесский Бор под Шатурой

В поселке сегодня идут строительно-монтажные работы по программе модернизации теплоснабжения.

Здесь уже установили новую блочно-модульную котельную мощностью 10 мегаватт. Теперь более двух тысяч местных жителей будут обеспечены стабильным теплом и бесперебойной горячей водой. В домах станет заметно теплее и комфортнее.

Работы на площадке идут комплексно. Сейчас мастера монтируют ливневую канализацию со специальной накопительной емкостью объемом 100 кубических метров. Одновременно идет благоустройство территории вокруг котельной. На улице сейчас разравнивают грунт, работает трактор.

Благодаря новому оборудованию, риск аварий в зимний период сведется к минимуму. Система станет надежнее и эффективнее. Как рассказал представитель подрядной организации Алексей Курочкин, объект планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Начало пусконаладочных работ наметили на 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.

