Летняя мытищинская спартакиада стартовала в Мытищах

На стадионе «Торпедо» прошли первые этапы Летней спартакиады среди детских дворовых команд. Организатором соревнований традиционно выступил Центр физической культуры и спорта «Мытищи», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Специалисты отдела физкультурно-массовой работы провели в один день сразу три этапа соревнований. Команды проверили свои силы и навыки в стрельбе из пневматической винтовки, дартсу и городошному спорту.

Более пятидесяти участников в составах семи команд вели борьбу за первенство. Определены и первые победители.

В соревнованиях по городошному спорту и стрельбе лучший результат показала команда «Ультра».

«Юные спортсмены — это наша гордость. Уверена, в будущем они не раз поднимутся на главную ступень пьедестала», — отмечала ранее Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.