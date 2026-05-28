Азаров заявил, что Запад причастен к удару по колледжу в Старобельске

Бывший премьер Украины (занимал пост в 2010–2014 годах) Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы причастны к террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский колледж в ЛНР, пишет ТАСС .

Он отметил, что беспилотники, которые были направлены, шли, минуя все российские системы ПВО, значит, кто-то проводил.

«А проводить можно, только имея данные космической разведки, это же волна — целых 16 беспилотников, попробуй-ка их мимо ПВО проведи. Значит, их провели исключительно благодаря вмешательству западных спецслужб», — рассказал Азаров.

22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по колледжу в Старобельске. В результате пострадали 65 человек, 21 — погибли. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил перспективы проведения международного расследования удара по колледжу в Старобельске. По словам дипломата, он заранее знает, чем закончится попытка организовать такую проверку под эгидой всемирной организации — по сути, ничего не будет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.