Путин поздравил пограничников России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил их вклад в обеспечение безопасности страны.

Российские пограничники на протяжении всей истории страны стояли на страже интересов страны, верой и правдой служили Родине и своему народу, отметил Путин и пожелал пограничникам новых успехов в службе.

Ранее ветераны-пограничники Серпухова отправили на передовую почти 12 тонн необходимой помощи.

