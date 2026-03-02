Серпуховские пограничники отправили на фронт 12 тонн гуманитарной помощи

1 марта в грузовик загрузили все самое нужное для ежедневной службы и быта бойцов: автомобиль, прицеп, мощные генераторы, шины и аккумуляторы, стройматериалы, канистры и газовые баллоны, форму, маскировочные сети, сухие пайки, медикаменты и окопные свечи.

Сбор организовала волонтерская группа «ZастаVa ЖИЗНИ». К ней подключились другие добровольцы, волонтерские цеха округа, воспитанники патриотических клубов и десятки неравнодушных жителей. В самой отгрузке помогли активисты движения «Здоровое Отечество».

Ветераны-пограничники занимаются гуманитарной миссией с марта 2022 года.

«Помощь фронту в Серпухове объединяет людей. За каждой коробкой — надежный тыл, единство и желание поддержать своих. Спасибо всем, кто вносит вклад в Победу», — подчеркнул глава Серпухова Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.