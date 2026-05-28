Полянский: Россия не рассматривает выход из ОБСЕ

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что вопрос о выходе России из ОБСЕ на текущий момент не рассматривается, сообщают « Известия ».

По его словам, этот формат один из немногих, где Москву все еще вынуждены слушать.

«Вопрос выхода на данном этапе не рассматривается,» — отметил он.

Дипломат добавил, что отсутствие реакции у представителей западных стран в ОБСЕ на теракт ВСУ в Старобельске страшно и кощунственно.

22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по колледжу в Старобельске. В результате пострадали 65 человек, 21 — погибли. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил перспективы проведения международного расследования удара по колледжу в Старобельске. По словам дипломата, он заранее знает, чем закончится попытка организовать такую проверку под эгидой всемирной организации — по сути, ничего не будет.

