Полянский: Россия не рассматривает выход из ОБСЕ
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что вопрос о выходе России из ОБСЕ на текущий момент не рассматривается, сообщают «Известия».
По его словам, этот формат один из немногих, где Москву все еще вынуждены слушать.
«Вопрос выхода на данном этапе не рассматривается,» — отметил он.
Дипломат добавил, что отсутствие реакции у представителей западных стран в ОБСЕ на теракт ВСУ в Старобельске страшно и кощунственно.
22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по колледжу в Старобельске. В результате пострадали 65 человек, 21 — погибли. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил перспективы проведения международного расследования удара по колледжу в Старобельске. По словам дипломата, он заранее знает, чем закончится попытка организовать такую проверку под эгидой всемирной организации — по сути, ничего не будет.
