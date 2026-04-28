Франция расширяет ядерную доктрину на всю Европу

Франция обновила ядерную стратегию и заявила о готовности распространить ее на всю Европу. Париж допускает рост арсенала и обсуждает сотрудничество с союзниками, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

В марте 2026 года президент Франции посетил базу стратегических подводных сил на полуострове Крозон и объявил о запуске концепции «передового сдерживания». На базе размещены подлодки типа «Триумфан» — основа морского ядерного потенциала страны.

Франция остается единственной страной Евросоюза с ядерным оружием — около 290 боеголовок. Большинство установлено на подводных носителях, часть — на авиации, включая истребители Dassault Rafale с крылатыми ракетами большой дальности.

Новая стратегия предполагает защиту не только национальных интересов, но и всей Европы. Париж допускает увеличение числа боеголовок, не раскрывая деталей. Также рассматривается временное размещение авиации с ядерным потенциалом у союзников при сохранении контроля над применением оружия.

Германия создала с Францией двустороннюю группу по стратегическому взаимодействию. Интерес к формату проявляют Польша и Нидерланды. При этом Пентагон выражает обеспокоенность, а ряд стран Восточной и Северной Европы предпочитают опираться на гарантии США.

Внутри Франции инициативу критикует партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, выступающая против «европеизации» арсенала. Тема может стать одной из ключевых на предстоящих президентских выборах.

