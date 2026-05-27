«Жизнь непредсказуема»: Полина Диброва позвала на день рождения сына экс-мужа

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, в одной из соцсетей поделилась трогательным постом в честь дня рождения своего сына. Мальчику исполнилось 11 лет. На торжественном мероприятии присутствовал и отец ребенка.

Диброва рассказала, что отчетливо помнит то утро, когда почувствовала — ребенок готов появиться на свет. Это событие она назвала настоящим чудом.

По словам бывшей жены телеведущего, самое главное в воспитании детей — это отношения между их родителями. Основой она считает уважение, любовь и поддержку. Женщина призналась, что безумно любит своих сыновей и благодарна супругу Дмитрию за его участие и огромный вклад в развитие мальчиков. Сегодня, в праздничный день, семья провела время вместе.

Диброва также порассуждала о жизненных ориентирах. Она отметила, что жизнь непредсказуема, но фундамент и семейные традиции, напротив, надежны и предсказуемы. Менять сложившийся уклад Полина не планирует, поэтому важные даты, связанные с детьми, она будет проводить в компании бывшего мужа.

Поздравление завершилось теплым обращением к имениннику: «С днем рождения, Илюша!». Поклонники семьи Дибровых в комментариях присоединились к поздравлениям и отметили, что такой подход к воспитанию действительно заслуживает уважения. Многие также обратили внимание на то, как гармонично выглядит пара, несмотря на развод.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись осенью 2025 года спустя 16 лет совместной жизни. У пары есть трое сыновей.

