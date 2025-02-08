Еще три эпизода торговли детьми появилось в деле многодетной матери Логиновой

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах дела о продаже детей многодетной матерью Юлией Логиновой. На данный момент удалось установить еще три эпизода продажи малолетних, сообщает ТАСС .

В судебном постановлении сказано, что за время последнего продления срока содержания обвиняемой под стражей следствие существенно продвинулось. Были получены результаты молекулярно-генетических и почерковедческих экспертиз, проведены дополнительные допросы обвиняемых и свидетелей.

Следователи организовали очные ставки и обыски, что позволило обнаружить 3 новых эпизода противоправных действий в отношении детей. Все эти мероприятия были направлены на завершение предварительного расследования, что отражено в документе о продлении фигурантке срока ареста.

В рамках дела о торговле детьми к ответственности привлечены 19 человек. Предварительное расследование уже приближается к завершению.

В октябре 2023 года правоохранители инициировали расследование масштабного дела о торговле новорожденными. В рамках следствия объединили 16 уголовных производств. К ответственности привлекли группу подозреваемых: пятерых женщин с несколькими детьми, мужа одной из них, работницу детского учреждения, специалиста по приготовлению пищи, частного предпринимателя и медика, ранее работавшего в коммерческой клинике.

Особое внимание следователей привлек случай с бывшей руководительницей миграционного подразделения с Алтая, которая, согласно материалам дела, организовала передачу своей внучки в семью одной из многодетных фигуранток.

ДНК-экспертиза выявила факты торговли 14 несовершеннолетними — семью мальчиками и семью девочками, а также попытку продажи еще одного мальчика. Все дети были оформлены на Логинову при содействии Натальи Патоки, другой обвиняемой по делу.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за торговлю детьми организованной группой. В числе обвиняемых также оказалась многодетная мать из Чехова Наталья Т., которой суд назначил ограничительные меры.

Логинова, являющаяся опекуном 15 детей, провела в следственном изоляторе около года. Она, как и большинство обвиняемых, признала свою вину частично и активно сотрудничает со следствием, помогая раскрывать дополнительные эпизоды преступной деятельности.