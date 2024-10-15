Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Наталью Патоку

Обвиняемую освободили прямо в зале суда. Решение об освобождении принимала та же судья, которая ранее избирала Патоке меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге на новом заседании ее изменили на запрет определенных действий.

Заседание было закрытым. Журналистов пригласили только на оглашение решения.

Патоку арестовали в рамках дела многодетной матери Юлии Логиновой, воспитывавшей 15 несовершеннолетних детей. Последней в 2010 году была проведена операция, после которой она не смогла бы стать матерью.

При этом Логинова представила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения. Она утверждала, что некоторые из детей, родившиеся после хирургического вмешательства, также ее родные.

Прокуратура считает, что в отношении несовершеннолетних, находящихся у нее на иждивении, были совершены противоправные действия. Следствие возбудило уголовное дело о торговле детьми.