Многодетная мать признала вину по делу о торговле детьми в Москве

Многодетная мать Юлия Логинова, обвиняемая в продаже не менее семи новорожденных детей, признала вину и активно сотрудничает со следствием, пишет ТАСС .

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Следователями были изъяты документы из медучреждений, где были рождены проданные дети.

В рамках дела также были арестованы Наталья Патока, Фируза Усканова и Наталья Душкина. Фигурантки забирали младенцев у матерей, которые не хотели оставлять их себе. Впоследствии они регистрировали детей как своих по подложным документам.

Ранее сообщалось, что молодая мать из Каменска-Уральского душила своего годовалого малыша на камеру, чтобы вызвать реакцию у бывшего супруга, предположила ее соседка.