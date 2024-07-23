Мать с Урала душила годовалого сына ради внимания бывшего, которому изменила

Молодая мать из Каменска-Уральского душила своего годовалого малыша на камеру, чтобы вызвать реакцию у бывшего супруга, предположила ее соседка. По словам знакомой, развод произошел из-за измены девушки. Она добавила, что после расставания свердловчанка стремилась вернуть своего экс-мужа, сообщает NEWS.ru .

Как отметила соседка, она иногда приходила помогать ей с детьми. Ее знакомая стала матерью в 18 лет, хотя на тот момент не состояла в браке.

По словам соседки, у нее не было отца, а мама была всегда занята работой, поэтому не уделяла достаточно времени дочери. Знакомая отметила, что именно из-за этого девушка с раннего возраста начала вести разгульный образ жизни: часто была на улице, курила и употребляла алкоголь.

«Ее мама согласилась взять опеку над детьми, чтобы их не забрали в детский дом. Про ее мужа ничего сказать не могу, обычный парень, просто не вытерпел ее характер. Но ему, видимо, дети тоже особо не нужны, у него там уже новые отношения», — заключила соседка.

По словам соседки, душившая сына девушка рассталась с супругом, потому что изменяла ему.

«Видимо, такими жестокими методами думала привлечь внимание», — считает знакомая.

Годовалый малыш, которого душила жительница Каменска-Уральского, сейчас находится под опекой бабушки. Его мать будут судить.