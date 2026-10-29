Спасенный в ДНР раненый тигренок подружился с немецкой овчаркой в Подмосковье

Спасенный в ДНР тигренок Шерхан, которому сейчас четыре месяца, поселился в подмосковном парке львов «Земля прайда» — и уже обзавелся компанией: его соседом стал пес породы немецкая овчарка Мухтар, сообщает SHOT .

В настоящее время подселять Шерхана к другим кошачьим рано. Специалисты дожидаются результатов анализов. Но из-за того, что в одиночестве тигр заметно сникал, ему начали искать компанию, которой и стал Мухтар.

Знакомство тигра и собаки получилось удачным — оба оживились и начали играть. Карантин тигренка продлится еще две недели, об этом рассказал руководитель парка Виктор Агафонов. Дальше Шерхана ждут лечение и реабилитация, хотя зрение одного глаза, вероятно, восстановить в полном объеме не удастся.

История тигренка началась в районе Константиновки в ДНР: его обнаружили военнослужащие 103-го гвардейского мотострелкового полка. Малыш лежал рядом с погибшей матерью — с переломанной лапой, повреждениями на теле и серьезно травмированными глазами. Бойцы вынесли его с линии боевых действий, три месяца выхаживали и в итоге нашли ему дом.

В «Земле прайда» у Шерхана впереди долгий путь восстановления.

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