Ущерб от экономических преступлений за 9 месяцев составил 460 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в РФ за девять месяцев составил около 460 млрд рублей — почти на 191 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что материальный ущерб от экономических преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам с января по сентябрь 2026 года составил 457,1 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года ущерб составлял 266,2 млрд рублей.

По данным правоохранителей, за девять месяцев 2026 года выявлено 95,2 тыс. преступлений экономической направленности — это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года: в прошедшем году за тот же период выявили 88,7 тыс. таких преступлений.

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