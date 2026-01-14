В России могут ужесточить наказание за незаконное предпринимательство

В России могут значительно увеличить штрафы за ведение бизнеса без регистрации или лицензии. Законопроект, внесенный правительством и рекомендованный к принятию в первом чтении, предусматривает повышение штрафа по статье о незаконном предпринимательстве до 1,5 млн рублей, если деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству, пишет газета «Известия» .

В Минюсте поясняют, что это необходимо для актуализации размеров санкций с учетом инфляции, так как некоторые штрафы не пересматривались с 2003 года и перестали быть сдерживающим фактором.

Юристы и эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что усиление ответственности логично, так как доходы от нелегального бизнеса часто исчисляются сотнями миллионов рублей, нанося огромный ущерб. В качестве примеров приводятся дела о незаконной добыче полезных ископаемых и финансовых махинациях. Однако реальная эффективность новых штрафов будет зависеть от усиления контроля и качества расследований.

Адвокаты подчеркивают, что подобные «беловоротничковые» преступления подрывают экономический порядок, а страдают от них в первую очередь обычные граждане, которые становятся жертвами псевдобизнеса, не оставляющего возможности для взыскания убытков.

