В результате атаки БПЛА в Адыгее повреждена газовая труба

В хуторе Петров в Адыгее обломки БПЛА повредили газовую трубу и остекление дома, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на платформе «Макс».

По его словам, утечка газа устранена. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, в окрестностях аула Тахтамукай произошло падение обломков БПЛА. Пострадавших нет.

Ночью в логистическом центре Ozon в Адыгейске произошло возгорание после атаки БПЛА.

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