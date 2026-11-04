Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Лерчек в закрытом режиме и в ее отсутствие

Мосгорсуд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, сообщает ТАСС .

При этом присутствие самой Лерчек в суде не планируется.

34-летняя многодетная мама борется с раком желудка четвертой стадии, который ей диагностировали после рождения четвертого ребенка в конце февраля, но старается сохранять позитивный настрой.

Ранее Лерчек сообщила, что врачи рекомендуют CAR-T-терапию в Китае — лечение с помощью генетически измененных иммунных клеток пациента.

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