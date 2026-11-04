КНДР провела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря
КНДР утром в среду запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
«КНДР утром 4 ноября запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что южнокорейские военные анализируют характеристики запущенного снаряда, включая дальность его полета.
Ранее управление безопасности на море Японии заявило, что КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты.
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