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Япония сообщила о двух запущенных КНДР баллистических ракетах

Управление безопасности на море Японии заявило, что КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, сообщает ТАСС .

Спустя две минуты после сообщения о запуске ведомство уведомило, что снаряд уже упал.

Позже береговая охрана Японии проинформировала еще об одной ракете, выпущенной КНДР.

Ранее один человек погиб и 11 оказались ранены из-за атаки на аэропорт Эр-Рияда.

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