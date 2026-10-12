USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
TRY
Турецкая Лира
17,27
-0.64 %

Япония сообщила о двух запущенных КНДР баллистических ракетах

Общество

Управление безопасности на море Японии заявило, что КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, сообщает ТАСС.

Спустя две минуты после сообщения о запуске ведомство уведомило, что снаряд уже упал.

Позже береговая охрана Японии проинформировала еще об одной ракете, выпущенной КНДР.

Ранее один человек погиб и 11 оказались ранены из-за атаки на аэропорт Эр-Рияда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.