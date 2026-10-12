Один человек погиб и 11 ранены из-за атаки на аэропорт Эр-Рияда
Один человек стал жертвой новой атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Еще 11 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации королевства.
Нападение произошло днем 11 октября. Погибшим оказался гражданин Пакистана, проживавший в стране. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Также атака привела к материальному ущербу, масштабы которого в настоящее время оцениваются.
10 октября аэропорт в Эр-Рияде подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате атаки погибли 12 человек. Еще более 300 человек ранены.
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