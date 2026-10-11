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Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда увеличилось до 309

При атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 пострадали, сообщает РИА Новости .

«По меньшей мере 12 человек погибли и 309 пострадали в результате субботней атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

По данным Wall Street Journal, в терминалы 3 и 4 аэропорта попали ракеты.

В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.

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