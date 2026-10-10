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Взрыв в аэропорту столицы Саудовской Аравии: множество людей ранено

Происшествия
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Фото - © Telegram/РИА Новости

В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства Reuters.

По свидетельствам очевидцев с места происшествия, после детонации в авиагавани Эр-Рияда находилось большое число раненых. На опубликованных кадрах с места событий запечатлена территория перед входом в терминал.

На переднем плане видны припаркованные автомобили, скопление людей и пассажиров. Из-за крыши здания аэропорта в небе поднимается массивный столб плотного серого дыма.

Руководство воздушной гавани обратилось к гражданам с настоятельной рекомендацией заранее связываться с авиаперевозчиками и проверять статус вылета перед отправлением из дома. Аналогичные меры предосторожности вводились несколькими днями ранее на фоне воздушной атаки йеменских хуситов.

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