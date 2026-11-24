В Павшинской пойме борются с последствиями снегопада: задействованы 27 человек

В микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске коммунальщики активно борются с последствиями снегопада, который не заканчивается. Работа по очистке дорог и дворов идет в усиленном режиме.

По данным МБУ КГС, утренняя смена вышла на расчистку с раннего утра и работала до 15:00. Вечером на смену заступила вторая бригада, которая продолжила работы в усиленном режиме.

Особое внимание при уборке снега уделяется подходам к детским площадкам и социально значимым объектам. В зоне повышенного контроля — Красногорский, Павшинский и Ильинский бульвары, основные дороги и популярная у жителей Живописная набережная.

«На территории для уборки задействовано семь единиц техники и 27 человек. Будем работать до 6:00 утра и расчищать снег для наших жителей», — отметил старший мастер МБУ КГС Алексей Клочков.

В уборке участвуют трактора с щетками и отвалами, трактор, распыляющий соляную смесь. Также прометающая техника очищает проезжую часть и тротуары, после чего покрытие обрабатывают противогололедными реагентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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