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Московские аэропорты работают в снегопад: 17 рейсов задержаны по метеоусловиям

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на продолжающийся снегопад, продолжают принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным на 21:00 мск, пять рейсов задержаны более чем на два часа, еще 17 — по метеоусловиям.

При задержках авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, которые регулируют предоставление напитков, питания, а также организацию размещения в гостинице.

Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров привлечены дополнительные сотрудники, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

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