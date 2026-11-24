В Щелкове дорожные и коммунальные службы борются со снегопадом, который принес циклон Wilka. По данным муниципалитета, ночная смена стартовала в 22:00 и продлится до 05:00.

В уборке задействованы две комбинированные дорожные машины, которые расширяют проезжую часть щетками и посыпают дорогу смесью песка и соли. Также работают погрузчик «Амкодор» для сгребания снега и три трактора.

За ночь коммунальщики расчистили и расширили проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта и на Пролетарском проспекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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