Актер театра и кино Иван Скицан, известный по фильму «Утомленные солнцем — 2», скончался. Ему было 39 лет, сообщает ТАСС .

«Он умер», — отметили в окружении актера.

Причина его смерти пока не называется.

Иван Скицан родился в поселке Сява Нижегородской области 4 января 1987 года. Он служил в МХАТе имени М. Горького и в Театре на Юго-Западе. В кино он известен по фильму «Утомленные солнцем — 2», а также по сериалам «Супруги», «Ранетки», «Крем» и другим работам. Кроме того, Скицан преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени К. В. Молчанова.

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