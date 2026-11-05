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В аэропорту Внуково отменили ограничения

Транспорт

Московский аэропорт Внуково вновь работает в привычном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены в целях обеспечения безопасности.

Из-за этого в графике рейсов могут быть изменения.

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