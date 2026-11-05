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Огонь вспыхнул на производственном объекте в Орле

В Орле на производственном объекте произошел пожар. Вспыхнула сушильная камера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сигнал о возгорании на объекте в Маслозаводском переулке поступил в 22:27 по местному времени. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений сушильная камера была объята пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте работают 43 сотрудника МЧС и 12 единиц спецтехники.

Открытое горение уже ликвидировано. Рядом стоящие строения спасены. При этом тушение продолжается.

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