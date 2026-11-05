Берлинская полиция проверяет причины смерти министра экономики Баварии

Полиция Берлина подтвердила, что лидер партии «Свободные избиратели» (FW) и министр экономики Баварии Хуберт Айвангер был найден мертвым в берлинском районе Митте, сообщает ТАСС .

Прокуратура Берлина и шестой отдел по расследованию убийств земельного ведомства по уголовным делам начали проверку обстоятельств смерти политика. Ее цель — установить точные причины и обстоятельства произошедшего, а также исключить возможную причастность третьих лиц.

Следственные действия продолжаются.

Ранее министра нашли мертвым в одном из отелей Берлина.

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