Минобрнауки прокомментировало планы отказа от письменных дипломных работ

Российские вузы сами выбирают форму выпускной квалификационной работы — это может быть как классический письменный диплом, так и защита стартапа. Планов отказываться от этих форматов нет, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

По его словам, университет сегодня сам определяет, как организовать выпускную работу. Например, проект «Стартап как диплом» вообще не предусматривает письменной работы.

«Это на усмотрение вуза, и это так и останется», — отметил Могилевский

Отвечая на вопрос о возможном отказе от письменных дипломов из-за развития ИИ, Могилевский отметил, что при защите письменных работ нужно вернуть элемент устной коммуникации. По его мнению, опытный педагог по первым словам студента поймет, писал он работу сам или использовал ИИ.

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