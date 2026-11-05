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Пьяный водитель устроил погоню из восьми машин в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре пьяный автомобилист спровоцировал погоню из восьми машин. Поймать его смог случайный водитель, сообщает Amur Mash .

Инспекторы ДПС заметили виляющую машину Toyota Passo, водитель которой не остановился по требованию. Автомобиль больше получаса носился по городу, а за ним следовали экипажи ДПС.

Позже к преследованию подключился водитель Infiniti. Он несколько раз пытался перекрыть нарушителю путь своим автомобилем.

В результате нетрезвого автомобилиста окружили и заблокировали.

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