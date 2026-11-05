Пьяный водитель устроил погоню из восьми машин в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре пьяный автомобилист спровоцировал погоню из восьми машин. Поймать его смог случайный водитель, сообщает Amur Mash.
Инспекторы ДПС заметили виляющую машину Toyota Passo, водитель которой не остановился по требованию. Автомобиль больше получаса носился по городу, а за ним следовали экипажи ДПС.
Позже к преследованию подключился водитель Infiniti. Он несколько раз пытался перекрыть нарушителю путь своим автомобилем.
В результате нетрезвого автомобилиста окружили и заблокировали.
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