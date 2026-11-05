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Лерчек выразила желание присутствовать в суде на пересмотре ее приговора

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, хочет лично участвовать в заседании Мосгорсуда по пересмотру ее приговора по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Об этом заявил ее адвокат Константин Третьяков, сообщает РИА Новости .

По его словам, вопрос о личном участии Лерчек рассматривает, но решение будет зависеть от состояния здоровья блогера.

Заседание состоится в закрытом режиме.

Ранее СМИ сообщали, что присутствие Лерчек в суде не планируется.

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