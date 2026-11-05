Пропавшие Усольцевы могли разделиться в тайге из-за травмы или нападения медведя

Пропавшая более года назад в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла разделиться во время похода из-за несчастного случая. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости .

Сырымбетова предположила, что Сергею могло стать плохо или он получил травму, после чего сказал жене идти дальше одной с ребенком. Другой вариант — нападение медведя.

«Спрогнозировать, как они себя повели — бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали — тоже очень сложно», — отметила Сырымбетова.

Ранее была выдвинута версия, что собака семьи Усольцевых могла спровоцировать нападение зверя в походе.

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