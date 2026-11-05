Пропавшие Усольцевы могли разделиться в тайге из-за травмы или нападения медведя
Пропавшая более года назад в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла разделиться во время похода из-за несчастного случая. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости.
Сырымбетова предположила, что Сергею могло стать плохо или он получил травму, после чего сказал жене идти дальше одной с ребенком. Другой вариант — нападение медведя.
«Спрогнозировать, как они себя повели — бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали — тоже очень сложно», — отметила Сырымбетова.
Ранее была выдвинута версия, что собака семьи Усольцевых могла спровоцировать нападение зверя в походе.
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