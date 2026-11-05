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СМИ: США после выборов не могут определить дальнейшие действия против Ирана

Политика

В администрации США после промежуточных выборов в Конгресс обострились споры о том, как дальше действовать в отношении Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, часть чиновников убеждает президента Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и уже после этого попытаться добиться мира. Другие, напротив, считают, что ему стоит вовремя остановиться и свернуть военную операцию. 

Как отмечает издание, это свидетельствует об усилении разногласий в администрации по поводу боевых действий против Ирана после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Ранее Трамп заявил, что закончит войну с Ираном, как только захочет.

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