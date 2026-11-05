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В Верховный суд РФ поступила жалоба на приговор блогеру Блиновской

В Верховный суд России направили жалобу на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса и отмывание денег, сообщает ТАСС .

Обжалуется решение суда первой инстанции от 3 марта 2025 года. Жалобу подала финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина.

Она не согласна с конфискацией и обращением в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье блогера.

Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выразила желание присутствовать в суде на пересмотре ее приговора.

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